Uruguay viaja a México con dos 'tocados' pero con las mejores sensaciones

Con una lesión en el gemelo, Ronald Araujo se trasladó el fin de semana a Madrid para llevar a cabo un tratamiento médico y hoy retornó a Montevideo en horas de la mañana.

Allí dialogó con la prensa y subrayó que ahora trabajará para estar en el primer partido contra Arabia Saudí y que, si no puede disputarlo, hará todo lo posible para jugar el siguiente.

"Prometo dar todo de mí para estar lo antes posible", dijo el central de Barcelona.

Mientras tanto, Giorgian de Arrascaeta también tiene una lesión en el gemelo que lo dejará afuera del primer encuentro. Además, el futbolista del Flamengo se está recuperando de una fractura en la clavícula.

Por su parte, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, dijo a la prensa que el equipo dejaba el país sudamericano con "las mejores" sensaciones y aseguró que están contentos con la preparación llevada a cabo.

También se refirió a la situación de los lesionados y detalló que hay mucha confianza en que quienes deben recuperarse podrán jugar.

Sobre las 00:00 hora local (3:00 GMT), el avión que traslada a la delegación partió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia el balneario de Cancún, al que arribará el miércoles a las 06:15 hora local (11:15 GMT).

Desde allí, el grupo se trasladará unos 70 kilómetros hasta Playa del Carmen, donde se concentrará durante el Mundial que tendrá a la Celeste en el Grupo H junto con España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

La Celeste se estrenará en el Mundial el 15 de junio contra los saudíes en un partido que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en la misma ciudad y luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.