El doble estreno de Cucurella, de su fichaje por el Real Madrid al debut en el Mundial

A las 11:03 horas, aún madrugada en Atlanta (siete horas menos), los canales oficiales del club proclamaron el “acuerdo para el traspaso” de Cucurella, “que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032”, comunicó su nuevo equipo. Una incorporación completada en menos de 24 horas.

A las 18:00 hora española (las 12:00 en la ciudad estadounidense), el futbolista de 27 años debutó en un Mundial con la selección española, con la que no había ido convocado ningún jugador del Real Madrid, hasta este lunes, hasta el estreno, cuando el lateral izquierdo que también pretendía el Atlético de Madrid confirmó su llegada al Bernabéu.

Es la velocidad del fútbol, una vorágine repentina entre la calma que transmitía Cucurella en cada declaración acerca de su futuro, más que nunca en el aire, lejos del Chelsea, en el que ha jugado los últimos cuatro cursos. Allí llegó procedente del Brighton a cambio de 65 millones de euros. Ahora volverá a España. No juega LaLiga desde el 13 de agosto de 2021 en la derrota por 0-1 de su entonces equipo, el Getafe, frente al Valencia por 1-0.