Haaland entra en escena en su debut mundialista ante Irak

Noruega e Irak volverán a pisar un Mundial en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, un recinto con capacidad para 64.146 espectadores que fue durante 20 temporadas el hogar de Tom Brady con los New England Patriots de la NFL.

Haaland, que se estrena en una Copa del Mundo con 25 años, suma 55 goles con la camiseta de Noruega en solo 49 partidos.

Pero Haaland no está solo delante. Stale Solbakken cuenta además con Alexander Sorloth, punta del Atlético de Madrid, y con el desequilibrio por las bandas de Antonio Nusa y Oscar Bobb, jugadores del Leipzig y el Fulham.

De todos ellos, solo Sorloth había nacido cuando Noruega disputó su último Mundial, Francia 1998. Aquel equipo superó la fase de grupos tras imponerse por 2-1 a Brasil, pero cayó eliminado en los octavos de final frente a Italia.

Aunque Haaland acapara los focos, es Martin Odegaard, capitán del Arsenal, el auténtico cerebro que organiza el juego desde el centro del campo, conectando con los delanteros. La dupla Odegaard-Haaland simboliza la generación dorada noruega que ha puesto fin a siete ausencias mundialistas.

Para Irak, el partido del martes tendrá un significado especial al suponer su regreso a un Mundial tras 40 años de ausencia, en un largo periodo marcado por guerras e inestabilidad para ese país.

En su segunda participación en el torneo, los hombres dirigidos por el australiano Graham Arnold buscarán la primera victoria mundialista de su historia, tras marcharse de México 1986 con pleno de derrotas en la fase de grupos y un solo gol a favor.

Arnold, exseleccionador de Australia, tomó las riendas del equipo en mayo del año pasado tras el despido del madrileño Jesús Casas y logró mantenerlo con vida hasta alcanzar la quinta y última ronda de la repesca de la Confederación Asiática.

Ahí dejó en la cuneta a Emiratos Árabes Unidos con un penalti en el minuto 17 del descuento, antes de imponerse en la repesca intercontinental a Bolivia en Monterrey (México) en marzo para lograr la última de las 48 plazas de este Mundial.

En una selección acostumbrada a sufrir, perseverar y sobrevivir desde la llegada de Arnold, destacan el veterano Aymen Hussein, autor de ocho tantos en la fase de clasificación, y Muhanad Ali, ahora en el Dibba de Emiratos Árabes Unidos tras asombrar en el Al-Shorta de Bagdad.

Ali Al-Hamadi, extremo del Luton inglés, será también una amenaza para Noruega en el duelo de Boston, al igual que el ya conocido por la afición nórdica Aimar Sher, centrocampista de recorrido y llegada que milita en el Sarpsborg 08 noruego.

Noruega e Irak quedaron encuadradas junto a Francia y Senegal en el Grupo I, uno de los más duros del Mundial.

Irak: Jalal Hassan; Merchas Doski, Zaid Tahseen, Hussein Ali, Rebin Sulaka; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Martin Odegaard, Sander Berge, Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Erling Haaland.

Estadio: Gillette Stadium, en las afueras de Boston (Estados Unidos).