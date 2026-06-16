Francia y Senegal empatan 0-0 al descanso

East Rutherford (EE.UU.), 16 jun (EFE).- Las selecciones de Francia y Senegal empatan sin goles al descanso en el estreno de ambas en el Mundial 2026, tras un primer tiempo sin apenas ocasiones para los dos equipos, sólo una del conjunto africano al borde del descanso, y sin ningún disparo entre los tres palos del combinado galo.