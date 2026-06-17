El día 7 del Mundial, en 5 claves

2 - Erling Haaland debuta con ‘doblete’ y victoria

El debut de Erling Haaland, goleador imparable, en los Mundiales se resolvió con una victoria contra Irak, que inició el atacante del Manchester City, que sólo necesitó 29 minutos en su primera fase final del torneo intercontinental para marcar un tanto. Tras la respuesta de Irak con el 1-1, él siguió a lo suyo con el 2-1. El encuentro terminó 4-1. En el duelo que cerró la jornada anterior, Austria también venció a Jordania por 3-1.

3 – El sexto Mundial de Cristiano Ronaldo empieza contra RD Congo

Cristiano Ronaldo inicia este miércoles su sexto y último Mundial con la selección portuguesa, a la búsqueda del único título que le falta en su palmarés de leyenda y al frente de un equipo de sumo talento, que se desafía de nuevo a sí mismo. Su primer choque es contra la República Democrática del Congo.

El séptimo día del Mundial ofrece uno de los grandes partidos de la primera fase. Harry Kane, goleador eterno, contra Luka Modric, mito del medio campo. Inglaterra contra Croacia. Es la reedición de la semifinal de la Copa del Mundo de 2018, cuando el conjunto balcánico se impuso al británico por 2-1, gracias a un tanto en la prórroga de Mario Mandzukic.

5 – Colombia y la búsqueda de la alegría contra Uzbekistán

“Colombia es alegría, necesita un motivo para sonreír y la selección quiere jugar bien para eso; no será fácil, pero tenemos en cuenta la identidad del colombiano y hemos tratado de respetarla”, expresó el argentino Nestor Lorenzo, el técnico de la selección de Colombia, que inicia su camino en el Mundial frente a la debutante Uzbekistán.