Estados Unidos emite una nueva visa para el jugador iraní cuyo permiso de entrada expiró

“Mehdi Torabi, jugador de la selección nacional de fútbol de Irán, ha recibido un visado de entrada a Estados Unidos”, indicó en su cuenta de Telegram el organismo del país persa.

La FFI afirmó que con este nuevo visado Torabi no tendrá ningún problema para incorporarse a la selección nacional de fútbol en los próximos partidos y representar a Irán.

Irán denunció ayer que la visa de Torabi había expirado tras una entrada en territorio estadounidense para disputar el lunes el encuentro contra Nueva Zelanda, mientras que el resto de jugadores contaba con permisos múltiples para viajar a Estados Unidos.

Irán disputará el siguiente partido el 21 de junio ante Bélgica en Los Ángeles, mientras que el último de la fase de grupos será en Seattle el 27 contra Egipto.

La selección del país asiático ha establecido su centro de operaciones durante el Mundial en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

Según las autoridades iraníes, quince integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo no recibieron autorización para ingresar en Estados Unidos.

La FFI denunció, además, antes del comienzo del campeonato que Estados Unidos había revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

Es la cuarta edición del Mundial de fútbol consecutiva a la que acudirá Irán, además de la séptima vez que participa en toda su historia. Sin embargo, nunca ha conseguido pasar de la primera ronda.