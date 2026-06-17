Federación Portuguesa de Fútbol prevé ingresos récord de 161 millones € en 2026-2027

La directiva de la Federación informó este miércoles en un comunicado de que se reunió en la ciudad texana de Houston (EE. UU.), donde la selección de Portugal debutará hoy en el Mundial de 2026 frente a la República Democrática del Congo, y destacó además su crecimiento en el ámbito de la formación, con 1.161 entidades certificadas conseguidas en la campaña anterior.

Todo este crecimiento se refleja en el Plan de Actividades y Presupuesto para 2026-2027, aprobado con el 95 % de los votos y del que se espera que arroje unos beneficios de 2,8 millones de euros.

Según la Federación, el plan incluye un refuerzo para sus afiliados más desfavorecidos y una mayor inversión en infraestructuras y recursos humanos en el ámbito del fútbol profesional.

La conquista de títulos también figura en el documento para el próximo curso, cuando se buscará "dar continuidad al historial sin igual en cuanto a títulos conquistados por las selecciones nacionales en 2025 y ya en los primeros meses de 2026", como la Liga de Naciones ganada por la absoluta dirigida por el español Roberto Martínez.

Para ello, será necesario "reforzar la apuesta por el ámbito deportivo de forma transversal, desde la formación hasta el alto rendimiento".

Para el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, el exárbitro Pedro Proença, se trata de un presupuesto "sólido, pero prudente".

"Este es el camino que estamos recorriendo, con un presupuesto equilibrado, pero que establece grandes objetivos. Todo está contemplado en este presupuesto sólido, pero prudente, dada la realidad que vivimos", declaró Proença tras una Asamblea General celebrada a principios de junio.