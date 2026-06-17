FIFA instalará en México, de la mano del BID, 8 minicanchas en zonas urbanas y rurales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en un comunicado de la entidad la capacidad del fútbol para "unir a las personas, generar esperanza y crear oportunidades", y subrayó que el proyecto crea espacios seguros e inclusivos para niñas, niños, jóvenes y familias.

El programa combinará infraestructura deportiva con actividades de educación, inclusión social y prevención de la violencia, con especial atención a la participación de niñas y adolescentes.

Las instalaciones serán espacios públicos y acogerán fútbol base, torneos locales y proyectos comunitarios.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la FIFA por que el impacto de los grandes eventos perdure más allá de la competición, detalla.