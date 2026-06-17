Los cuatro goles de Butragueño a Dinamarca cumplen 40 años

Este jueves, la hazaña de Butragueño cumple 40 años. Y lo hace durante un Mundial en el que España volverá a disputar un partido de este torneo en suelo mexicano.

El próximo 26 de junio, España regresará a México para enfrentarse a Uruguay en Guadalajara durante la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, una cita que revivirá el recuerdo de la noche mágica de Butragueño.

Con 22 años, el delantero del Real Madrid protagonizó una actuación individual que colocó su apellido en el olimpo del fútbol del momento y en la historia de los mundiales.

Partido al que España llegó ante una Dinamarca que maravillaba al mundo. Los daneses, liderados por jugadores como Michael Laudrup, Morten Olsen y Preben Elkjaer, habían superado la fase de grupos con pleno de victorias, incluyendo triunfos sobre Alemania Federal (2-0) y Uruguay (6-1), y eran considerados como uno de los grandes aspirantes al título.

Además, el partido comenzó de la peor manera posible para el equipo dirigido por Miguel Muñoz. Jesper Olsen adelantó a Dinamarca desde el punto de penalti y los nórdicos parecían confirmar los pronósticos… pero todo cambió poco antes del descanso.

Fue entonces cuando el propio Olsen cometió un error en una cesión hacia su portero, Lars Hogh, que Butragueño aprovechó para establecer el empate.

Aquel gol fue el preludio de una segunda parte histórica. El delantero madrileño anotó de cabeza el 2-1, provocó el penalti que transformó Andoni Goikoetxea para el tercer tanto y completó después un histórico póker con dos nuevos goles que sellaron el definitivo 5-1.

Un hito histórico en el fútbol. Desde que el portugués Eusebio marcó cuatro goles a Corea del Norte en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966, ningún futbolista había logrado un póker en una eliminatoria mundialista. Cuarenta años después, Butragueño continúa siendo, además, el único jugador español que ha marcado cuatro goles en un partido de una fase final del Mundial.

La exhibición convirtió al delantero madrileño en una de las grandes figuras del torneo y disparó la ilusión de una selección española que soñó con romper ‘la barrera de cuartos’ y alcanzar las semifinales.

La repercusión de aquella noche trascendió lo estrictamente deportivo. Miles de aficionados salieron a las calles para celebrar la goleada y la fuente de Cibeles se convirtió por primera vez en escenario de una gran celebración futbolística en España.

Entre los cánticos más repetidos de aquella madrugada destacaron algunos dedicados al héroe del partido, con connotación política, ya que meses después se celebraron unas elecciones generales en las que Felipe González (PSOE) logró la mayoría absoluta.

"¡Oa, oa, oa, el Buitre a La Moncloa!" y "¡Se siente, se siente, el Buitre presidente!", fueron algunos cánticos tras los cuatro goles de Butragueño en Querétaro.

"Fue un día cumbre en mi carrera", reconoció años después el propio Butragueño en una entrevista en EFE. "Nos enfrentamos a un equipo como Dinamarca que en ese momento era un candidato a ganar el Mundial", recordó el exinternacional español.

El triunfo sobre los daneses abrió las puertas de unos cuartos de final que parecían al alcance de España. Cuatro días después, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el conjunto de Miguel Muñoz se enfrentó a Bélgica en busca de una plaza entre los cuatro mejores equipos del mundo. Los belgas se adelantaron por medio de Jan Ceulemans, pero España reaccionó y logró empatar gracias a un gol de Juan Señor en la segunda mitad.

La prórroga pudo romper la igualdad y el partido se decidió en una tanda de penaltis que convirtió la euforia de los cuatro goles de Butragueño en desilusión.

Los cinco lanzadores belgas transformaron sus disparos, mientras que el guardameta Jean-Marie Pfaff detuvo el lanzamiento de Eloy Olaya y Bélgica se impuso por 5-4, alcanzado por primera vez en su historia las semifinales de un Mundial; algo que se le resistió a España hasta Sudáfrica 2010.

Aquella eliminación puso fin al sueño español y dejó una sensación de oportunidad perdida. Así lo reconoció tiempo más tarde el propio Emilio Butragueño, cuya hazaña en Puebla quedó para la historia.

De ella se cumplen este jueves 40 años, a nueve días de que España vuelva a disputar un partido oficial de un Mundial en México. Lo hará en Guadalajara frente a Uruguay, con el recuerdo de la exhibición de Emilio Butragueño frente a Dinamarca en el verano de 1986.