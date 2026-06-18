Gabriel Magalhães revela a Ancelotti los secretos a balón parado del Arsenal de Arteta

"Estoy intentando ayudar de la mejor forma posible porque el balón parado puede cambiar un partido. Sin duda, estoy intentando transmitirles a mis compañeros un poco de lo que hacemos allí", dijo el zaguero en rueda de prensa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Brasil se medirá este viernes a Haití en ese estadio, en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, después de haber empatado a uno contra Marruecos en un debut discreto en el que la defensa 'verdeamarela' mostró grietas profundas.

En este sentido, reconoció que no hicieron un buen partido ante el combinado africano y que el grupo es consciente de que "tiene que mejorar".

"Sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo. Sabemos que no hicimos un buen primer partido, pero contra Haití prometemos entrega y dedicación. Haremos todo lo posible para salir victoriosos", prometió.

Magalhães, incluso, se atrevió a decir que este viernes la Canarinha "mostrará toda su fuerza" frente a Haití, que viene de perder 0-1 contra Escocia en la fecha inaugural.

"Somos Brasil y queremos tener la pelota todo el tiempo", reivindicó para después animar a sus compañeros a encarar el encuentro con "pensamiento positivo" y "concentrados" porque será "muy difícil".

"Hablamos mucho sobre el último partido (ante Marruecos) y mañana tenemos que estar atentos, no podemos fallar porque es una selección muy fuerte físicamente", complementó.

Por otro lado, dijo estar bien físicamente y "con la cabeza tranquila", tras ese desenlace amargado de su temporada con el Arsenal al fallar el penalti decisivo de la tanda en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain (PSG).

"No tengo nada que reclamar. Hice una temporada muy buena con el Arsenal, conseguimos conquistar la Premier League 22 años después y, sobre la final de la 'Champions', solo el que tira un penalti, sabe las consecuencias", aseveró el defensa.