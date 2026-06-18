Koné, la cara triste de la goleada canadiense

Corrían 52 minutos cuando el jugador del Sassuolo resultó lesionado en un choque sin aparente mala intención con Assim Madibo, quien a continuación fue expulsado.

A la espera de concluyentes exámenes médicos, y vistas las imágenes de la televisión, las consecuencias para el jugador de 24 años sugieren hasta una fractura en la pierna izquierda.

Hasta ese momento la selección canadiense ganaba por 3-0 en el BC Place de Vancouver con un doblete de Jonhathan David y un tanto de Larin.

Los cataríes, dirigidos por el español Julen Lopetegui, jugaban para entonces con diez por la expulsión de Homám-El Amin (m.33).

Tras el choque con Madibo y la caída aparatosa de Koné, la pierna se observa desencajada, lo que provoca la alarma de sus compañeros el llamado al árbitro Cristian Garay, quien no dudó en mostrar la cartulina roja.

El delantero Jonathan David lloraba mientras Koné era conducido en una camilla.

Koné saludó a los más de 52.000 hinchas que le ovacionaban y llegó a ser consolado por Lopetegui, en tanto que Madibo, visiblemente afectado, también era tranquilizado por algunos jugadores canadienses.

En la celebración del cuarto gol, en el minuto 64, Nathan Saliba exhibió la camiseta número 8 de Koné a todas las gradas.