Pochettino: "Messi es el mejor, fue inverosímil verlo"

"Yo soy argentino y disfruté mucho la actuación de Argentina, pero voy a dar la vida por Estados Unidos. Me resulta difícil describir a Messi: seis Mundiales, además de todo lo que ha logrado en su carrera en diferentes clubes, y él es el mejor sin lugar a dudas. Sí o sí es el mejor, fue inverosímil verlo", dijo Pochettino en inglés en la rueda de prensa previa al partido de Estados Unidos contra Australia en Seattle.

"Le transmito todo mi apoyo porque se encuentra en una situación muy difícil con su familia. Lo conozco, conozco a sus padres y quiero enviar mis mejores deseos a su familia", añadió.

Pochettino vivió un estreno de ensueño en el Mundial al frente de Estados Unidos, con un 4-1 ante Paraguay.

El preparador no escondió su apoyo de corazón para Argentina, pero destacó su compromiso con Estados Unidos.

"Argentina es increíble. Y, por supuesto, Messi es lo máximo. Soy argentino, pero estoy aquí para defender a EE.UU. y voy a dar todo, quiero tener recuerdos maravillosos aquí", aseguró.