20 de junio de 2026 a la - 16:05
5-1. Dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo le dan la victoria a Países Bajos sobre Suecia
Redacción Deportes, 20 jun (EFE).- La selección de Países Bajos goleó este sábado por 5-1 a la de Suecia, en un encuentro por la segunda jornada del grupo F del Mundial en el que los neerlandeses Brian Brobbey y Cody Gakpo fueron protagonistas con sendos dobletes.
Brobbey, delantero del Sunderland inglés, anotó en los minutos 5 y 17, mientras que Gakpo, del Liverpool, lo hizo en el 47 y el 54.
Suecia descontó en el 59 por intermedio de Anthony Elanga.
El quinto de los neerlandeses fue de Crysencio Summerville en el 89.