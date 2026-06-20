Borja Iglesias, sobre la falta de gol: “Tranquilidad, les veo entrenar y no hay problema”

“No sé si mejorar es justo decirlo, pero sí anotar. Tuvimos ocasiones y no pudimos convertirlas. Con tranquilidad. Les veo entrenar todos los días y no hay problema con eso”, dijo en rueda de prensa en la víspera del partido ante Arabia Saudí, el segundo del Mundial para La Roja.

Un torneo que Borja Iglesias vive por primera vez.

“Estoy muy feliz. Cuando echo la vista atrás, hace 20 años, no me imaginaba estar aquí. Y hace tres tampoco. Lo vivo con la ilusión de una primera vez y que igual es la última. Intento disfrutar de cada momento y así es más fácil”, señaló.

“Lo que más me gusta es vivir la ilusión de un Mundial desde dentro. Y ver a mis amigos y a mi familia tan volcados por estar yo aquí; me emociona. Lo que menos, todos estos temas tan comprometidos de entrada y salida de jugadores, de árbitros… Espero que los aficionados tengan la posibilidad de disfrutar de este Mundial sean de donde sean porque es una fiesta global”, añadió.

El delantero, eso sí, aún espera su debut en el torneo.

“Me lo paso bien jugando al fútbol, ojalá pueda tener la oportunidad de debutar y, si no, apoyaré desde fuera”, comentó.

“Ojalá poder tener una participación tan importante como la suya -Fernando Llorente-. Que se te compare con él es un honor por el delantero que es y por el gran tipo que es”, contestó al ser preguntado sobre si su rol se parecía al que tuvo Fernando Llorente en el Mundial de 2010, que ganó España.

Iglesias fue protagonista en el día de descanso de la selección española en Chattanooga (Tennessee), ya que la seguridad del hotel no le dejó pasar al no llevar acreditación; algo que el futbolista se tomó como una broma y anécdota de la concentración.

“Fue divertido. Son situaciones que pasan. Me pasan en España… cómo no me va a pasar aquí -ríe-. Esperé que vinieran a por mí. No tenía acreditación, así que es normal. A algunos de mis compañeros les ha pasado, es una anécdota”, comentó.

“No me han dicho mucho. Lamine (Yamal) se rio de mí al llegar, pero ya está”, bromeó.