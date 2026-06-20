Cody Gakpo marca el centésimo gol del Mundial con su doblete a Suecia

Gapkpo, delantero de Liverpool, ha firmado un doblete al encuentro de la segunda jornada del Grupo F, que completan Japón y Túnez.

Neerlandeses y suecos llegaron al partido con un saldo global de 96 goles desde que comenzó el torneo el 11 de junio.

Briay Brobbey aportó un doblete antes del descanso (ms.5 y 17) y ya en el segundo tiempo, Gapko, de 27 años, amplió la cuenta en el 47 y luego en el 54.

Suecia ha recortado distancias con un gol en el minuto 59 al partido que precede al que más tarde jugarán Túnez y Japón por el mismo grupo en la ciudad mexicana de Monterrey.

La primera de tres tandas de partidos de la fase de 12 grupos terminó el miércoles con un saldo de 75 goles. Transcurridos desde el jueves 9 de los 24 encuentros previstos para la segunda, el saldo provisional es de 101 tantos con el resultado provisional de 4-1.