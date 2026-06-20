El España-Arabia Saudí, en 11 números

1 vez nada más ha ganado Arabia Saudí en sus once partidos mundialistas ante conjuntos europeos, cuando se impuso por 1-0 a Bélgica en la edición de 1994. Ha perdido nueve de ellos y en ocho no marcó ningún gol.

2 victorias ha logrado España en sus últimos seis encuentros, por 3-0 ante Serbia y por 1-3 ante Perú, aunque igualó en los restantes cuatro: 0-0 con Cabo Verde, 1-1 con Irak, 0-0 con Egipto y 2-2 con Turquía.

3 precedentes existen entre España y Arabia Saudí, todos con victoria del equipo europeo, que se impuso por 1-0 en el Mundial 2006 y por 3-2, en 2010, y por 5-0, en 2012, en sendos amistosos.

5 partidos sin ganar de 6 disputados es el balance en 2026 de Arabia Saudí, con tres derrotas (0-4 contra Egipto, 2-1 frente a Serbia y 2-1 contra Ecuador), dos empates (0-0 con Senegal y 1-1 contra Uruguay) y una victoria (0-3 a Puerto Rico).

6 empates ha concedido España en sus últimos nueve encuentros en los Mundiales, en los que encadena cuatro duelos sin ganar: 1-1 con Alemania, 1-2 con Japón y 0-0 con Marruecos en 2022 más el 0-0 con Cabo Verde en 2026.

7 remates a portería sin gol contabilizó la selección española en su primer encuentro en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, el pasado lunes.

8 goles en los últimos 7 partidos suma Mikel Oyarzabal con la selección española, en la que repetirá de nuevo de inicio frente a Arabia Saudí.

30 goles ha encajado Arabia Saudí en sus 20 partidos en fases finales de los Mundiales, con sólo cuatro triunfos.

59 días acumula Lamine Yamal sin ser titular, ni con el Barcelona ni con la selección española, desde su lesión muscular en el bíceps femoral del pasado 22 de abril ante el Celta en LaLiga EA Sports.

40,68 millones de euros, según la página web especializada Transfermarkt, es el valor de mercado de la selección de Arabia Saudí con sus 26 jugadores de la actual lista para el Mundial 2026 por los 1.220 millones de España.