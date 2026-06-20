El español Rodri es el que más pases completó en un solo partido (204)

Rodri se convirtió en el primer jugador que superó los 200 pases completados en un partido en el que la selección japonesa remontó en el segundo tiempo, por medio de Ritsu Doan (m.48) y Ao Tanaka (m.51), el tanto anotado por Álvaro Morata, a los 11 minutos.

Rodri dio casi un tercio de los pases que necesitó en total Xavi Hernández para conducir al equipo español en 2010 (669)

Japón, que montó un cerrojazo tras verse en ventaja, es el equipo que ha ganado un partido mundialista con menos posesión del balón (177).

En 2026, el estadounidense Chris Richards ha establecido otro récord, al completar con éxito el total de pases intentados (83), en la jornada inaugural del grupo D, frente a Paraguay.