El River Plate inicia en España la segunda fase de su pretemporada

El club ‘millonario’, uno de los históricos del fútbol sudamericano, ha elegido las instalaciones de La Finca Resort como base de operaciones para esta concentración, un complejo deportivo situado en el sur de la provincia de Alicante que ya ha acogido a otras selecciones y equipos españoles e internacionales en los últimos años.

El equipo dirigido por Coudet ya ha completado la primera fase de trabajo en Argentina, centrada en pruebas médicas y rutinas iniciales en sus instalaciones en Ezeiza, antes de trasladarse a España para este bloque principal de preparación, que continuará hasta el 5 de julio.

La concentración llega con la plantilla aún en fase de formación y ajuste, ya que varios futbolistas no integrarán la expedición y deberán reincorporarse el 22 de junio a los entrenamientos en Argentina, según informó el propio club.

Entre ellos, el argentino Germán Pezzella -campeón del mundo en Catar 2022- y el chileno Paulo Díaz, como ausencias más destacadas; Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Alexander Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo.

Además, Ian Subiabre y Santiago Lencina no viajarán por situaciones “vinculadas al mercado”, según el club de Núñez.

En sentido inverso, el club contempla la reincorporación progresiva de jugadores internacionales, como Kevin Castaño, tras su participación en el Mundial, y Matías Galarza Fonda, en función de la situación de su posible continuidad.

Además, en el mercado de fichajes destaca la llegada del uruguayo Mauro Arambarri, exjugador del Getafe español, como una de las incorporaciones relevantes del proyecto.

En el marco de su gira europea, el equipo de Coudet disputará un amistoso internacional frente al Flamengo brasileño el 3 de julio en el Estadio Algarve, en la ciudad portuguesa de Faro.

El encuentro se jugará a las 19.30 horas de Portugal (15.30 en Argentina) y servirá como una de las principales pruebas de la preparación del equipo.

El recinto donde se concentrará desde el domingo el equipo argentino cuenta con dos campos de golf de 18 hoyos, hotel de cinco estrellas con spa, varios restaurantes y un centro de entrenamiento con campos de fútbol de césped natural, además de pistas de tenis y pádel, gimnasio y zonas de recuperación.

La Finca Resort fue también escenario durante una semana de la concentración de la selección argentina durante la ventana FIFA de noviembre del pasado año, en la que contó con Lionel Messi como principal referente. La preparación se enmarcó en un encuentro amistoso posterior frente a Angola.