Hora de la reacción prometida

Es la estrella de la selección española. Y del Mundial. Su imagen se repite entre las ciudades estadounidenses sede de la Copa del Mundo como un icono publicitario. Es el más aclamado y, tras el pinchazo del debut, necesario en el once titular.

Sólo está para jugar 60 minutos, dictan los médicos. Y el propio futbolista aseguró que sería “innecesario” jugar el partido entero. Sin embargo, apunta al once titular en busca de dinamitar el partido de inicio para lograr los tres puntos.

Una línea de ataque que compartirá con un Mikel Oyarzabal desaparecido ante Cabo Verde, sin tocar un balón en los primeros 30 minutos, y en el costado izquierdo hay tres nombres encima de la mesa tras la apuesta fallida por Gavi: Ferran Torres, desacertado de cara a puerta en el debut jugando por derecha; Alex Baena, que apuntaba a titular en el debut pero no tuvo minutos; y un Dani Olmo con el que Luis de la Fuente compartió confidencias antes de salir al terreno de juego en el penúltimo entrenamiento.

El que es intocable para De la Fuente es Rodrigo Hernandez. Capitán y ancla de un centro del campo en el que Pedri repetirá, a la espera de ver si recupera un rol más protagonista en la base o repite cerca del área. También se espera de nuevo a Fabián Ruiz, ya que Mikel Merino no ha entrenado con continuidad al mismo ritmo que sus compañeros durante la semana.

En defensa, la pareja de centrales Cubarsí-Laporte repetirá, al igual que un Marc Cucurella que, desde el lateral izquierdo, fue de los más destacados en el debut. Sin embargo, por derecha, Pedro Porro podría rotar a Marcos Llorente, más temeroso en ataque y alejado de su impacto en el Atlético de Madrid.

En portería será Unai Simón quien repita como portero titular un domingo en el que España ya tiene un partido trascendental en un Mundial al que llegó entre las grandes favoritas en un cartel que fue efímero.

Sin margen de error para los de De la Fuente si no quieren jugarse la clasificación a un partido en Guadalajara (México) ante Uruguay en la última jornada. Una reacción que persiguen y que cada futbolista ha asegurado en el tiempo entre partidos que llegará.

Enfrente este domingo tendrán a una Arabia Saudí que empató ante Uruguay (1-1) en su estreno e intentará sorprender a España para acercarse a los dieciseisavos de final. El combinado dirigido por Georgios Donis ya conoce en un pasado no muy lejano lo que es doblegar a selecciones de mayor rango y el ejemplo de Argentina, a la que derrotó en Catar 2022, es el que intentará seguir para dar un paso más hacia la siguiente fase.

Donis es el heredero de Hervé Renard, el verdadero arquitecto de aquella Arabia Saudí que sorprendió en Catar. Fue destituido dos meses antes del inicio del Mundial tras perder dos amistosos frente a Egipto y Serbia y ahora el preparador griego es el dueño del banquillo de Arabia Saudí.

Mantiene el bloque del duelo frente Argentina. De hecho, seis de los once jugadores que debutaron ante Uruguay, jugaron de inicio el histórico choque de Lusail: Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan. Además, Saleh Al-Shehri, también titular en 2022, se mantiene con Donis, igual que otros tres jugadores: Nawaf Al-Aqidi, Abdulelah Al-Amri y Nasser Al-Dawsari.

España deberá tener cuidado con varios nombres: Kanno, el metrónomo de Arabia Saudí y el hombre invisible que maneja el centro del campo con tino. Al-Dawsari, el capitán y a sus 34 años uno de los jugadores con más calidad de Arabia Saudí. También el portero Al-Owais, con molestias después del choque ante Uruguay y recuperado a tiempo para repetir frente al equipo de Luis de la Fuente.

Y, por supuesto, el lateral derecho Saud Abdulhamid, el único futbolista con contrato en un club extranjero (Lens) de los 95 convocados en los siete Mundiales que ha disputado Arabia Saudí.

Los cuatro liderarán un once que mantiene los mismos ingredientes con los que ha conseguido ser uno de los referentes del fútbol asiático: orden táctico, intensidad física y una gran disciplina defensiva. Ante Uruguay resistió durante muchos minutos el dominio de su rival y supo aprovechar sus momentos para sumar un punto que fue celebrado como un impulso importante de cara al resto del campeonato.

España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Lamine Yamal, Oyarzabal y Dani Olmo. Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP)

Arabia Saudí: Al-Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, Al-Juwayr; Al-Shamat, Al-Buraikan y Al-Dawsari. Seleccionador: Georgios Donis (GRE).