Uruguay busca su primer triunfo, a pesar de Cabo Verde y el efecto 'Vozinha'

El Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para 65.000 espectadores, será el escenario del partido a partir de las 18.00 horas (22.00 GMT), mismo estadio donde la Celeste empató 1-1 con Arabia Saudí en el debut.

Ese encuentro dejó dos caras bien distintas de Uruguay. Una demasiado precipitada en la primera mitad, que se saldó con un gol saudí, y otra mucho más sólida en la segunda con la que logró igualar y rozar los tres puntos.

Uno de los sacrificados en el descanso para lograr ese cambio fue el delantero Darwin Núñez, quien salió de inicio junto a Federico Viñas en la punta del ataque uruguayo, además de Matías Viña, en el carril izquierdo.

El mejor semblante de Uruguay con un único '9' podría llevar al seleccionador Marcelo Bielsa a apostar de nuevo por esta variante, con la que Uruguay venía jugando habitualmente.

A las dudas en el once se les suman los problemas físicos de Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta, ausentes en el debut y que podrían perderse también este partido.

La selección africana lo hizo gracias a un ejercicio estoico durante los 90 minutos, evitando que su bloque bajo fuera desarticulado pese a las largas posesiones de balón del combinado español en su mitad del campo.

Además, las pocas veces que España logró penetrar en el área de Cabo Verde se encontró con 'Vozinha', a la postre nombrado mejor jugador del partido con siete paradas, lo que lo ha transformado en una de las figuras del Mundial hasta el momento.

El portero, de 40 años, no tiene actualmente equipo, tras acabar su contrato con el Chaves de la segunda división portuguesa, y cuenta con un valor de mercado de 50.000 dólares.

Su desempeño le valió un empujón de popularidad en redes sociales, donde pasó de 200.000 seguidores en Instagram antes del partido contra España a alrededor de 13 millones en la víspera de Uruguay.

El encuentro del domingo será muy especial para 'Vozinha', puesto que su madre estará en el estadio tras haberse perdido el primero por un retraso en su visado para viajar a Estados Unidos.

Debido a la igualdad del grupo H, en el que cada equipo tiene un punto tras la primera jornada, el triunfo en el segundo partido es fundamental para encarrilar el pase a dieciseisavos de final, aunque no garantiza la clasificación automática.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Canobbio, Maxi Araújo y Federico Viñas.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes y Livramento.

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’.