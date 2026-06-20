Zubimendi: “El mediocampo de España no ralentiza el juego, me extraña el debate”

“Me extraña el debate. El mediocampo que tiene España no ralentiza el juego. Somos jugadores con mucha movilidad y con capacidad de jugar a uno y dos toques”, valoró en zona mixta en la víspera del segundo duelo del Mundial contra Arabia Saudí, también el estadio de Atlanta, como en el primero frente a Cabo Verde, con 0-0.

Zubimendi defendió a Rodri, su compañero y competencia directa en el medio centro. “Qué te voy a decir de él. Ha demostrado todo lo que vale en el City y en la selección. No le podemos achacar nada. Ha tenido partidos mejores, pero no le podemos achacar nada”, declaró.

España ya ha superado la decepción del 0-0 ante Cabo Verde. “Estamos bien, con ganas. El primer partido nos dejó un poco tristes, pero ya le hemos dado la vuelta y con confianza. No fue un partido brillante, pero tampoco muy malo. Hay cosas que rescatar. En la fluidez y frescura en el último tercio va a estar la clave. No diría que el tema físico haya sido un problema y sí de acierto y finura”, explicó.

El centrocampista del Arsenal admitió que el día siguiente al 0-0 con Cabo Verde “no es fácil”. “Pero eso quiere decir que nos importa y que nos jode el no ganar. Es normal, pero la confianza no ha caído. Llevamos mucho camino juntos y hemos demostrado que podemos darle la vuelta”, avisó.

A nivel personal, Zubimendi admitió que ha sido un año “duro” por toda la carga de minutos que ha acumulado en todo el curso con el Arsenal y la selección.

“Han sido muchos partidos y he notado esa fatiga en algunos momentos”, apuntó antes de hablar de la convicción de Luis de la Fuente en él: “Luis tiene mucha confianza en mí. ¿Balón de Oro? Me queda mucho aún para eso”.