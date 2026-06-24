Fútbol Internacional
24 de junio de 2026 a la - 00:00

Colombia y la República Democrática del Congo no se hacen daño en el primer tiempo

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Redacción Deportes, 23 jun (EFE).- Las selecciones de Colombia y República Democrática del Congo empatan 0-0 al término del primer tiempo del partido que cierra en Guadalajara la segunda jornada del Grupo K del Mundial.

Por EFE