Doku se reincorpora a la selección belga tras viajar a Londres por su paternidad

En un video difundido en sus canales oficiales por la selección de Bélgica, se observa la llegada del futbolista al hotel de concentración en la ciudad estadounidense y las felicitaciones de sus compañeros por el nacimiento de su hijo.

Doku se trasladó a Londres “con permiso” de la Federación de Fútbol de Bélgica y acompañado por uno” de los “médicos del equipo para estar con su esposa en esta ocasión única”.

El extremo, titular indiscutible en el esquema de Rudi García, estará previsiblemente disponible para jugar contra Nueva Zelanda, después de ser baja en el anterior duelo ante Irán a causa de una enfermedad, según informó la selección en su momento.

Bélgica se juega el pase a la siguiente ronda en ese encuentro, en el que debe ganar para sellar el pase sin depender del marcador del otro choque del cuarteto entre Irán y Egipto.