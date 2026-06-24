FundéuRAE: “fan zone”, alternativas en español

En los medios de comunicación aparece con frecuencia esta expresión inglesa: “Descubre los mejores Fan Zones en la Ciudad de México durante el Mundial”, “Tom Holland revoluciona Madrid inaugurando la fan zone del Mundial” o “Gaia tendrá la mayor Fan Zone de fútbol del norte y será totalmente gratuita”.

El diccionario académico define “zona” como ‘parte de terreno o de superficie encuadrada entre ciertos límites’. Por otra parte, “hincha” es el ‘partidario entusiasta de alguien o algo, especialmente de un equipo deportivo’; “aficionado” es el ‘que tiene afición o gusto por alguna actividad o por un espectáculo al que asiste con frecuencia’, y “seguidor” es aquel ‘que sigue algo o a alguien’. Otras opciones posibles son “forofo” (‘partidario entusiasta de alguien o algo, especialmente de un equipo deportivo’) o “fan” (‘admirador o seguidor de alguien’ y ‘persona entusiasta de algo’).

Por otro lado, en algunos países de América se emplean los sustantivos “fanaticada” y “barra” para referirse a la hinchada y, en México, “porra” es el ‘grupo de partidarios que en actos públicos apoyan ruidosamente a los suyos o rechazan a los contrarios’.

Puesto que el español cuenta con expresiones propias exactas para designar esta realidad, lo apropiado en las frases del principio habría sido escribir, por ejemplo, “Descubre las mejores zonas para la barra en la Ciudad de México durante el Mundial”, “Tom Holland revoluciona Madrid inaugurando la zona de aficionados del Mundial” y “Gaia tendrá la mayor zona de hinchas de fútbol del norte y será totalmente gratuita”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.