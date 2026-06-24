La prensa portuguesa ensalza reacción de Portugal e histórica noche de Cristiano Ronaldo

«Resurrección» es el gran titular elegido por el diario generalista Jornal de Notícias, que acompaña una imagen de Cristiano Ronaldo y subraya que el conjunto dirigido por el español Roberto Martínez «borró la mala imagen» dejada en el estreno ante el Congo (1-1) y silenció las críticas surgidas tras ese tropiezo.

La victoria también refuerza la figura de Martínez, que atraviesa una de las etapas más exitosas de su carrera en los banquillos internacionales.

El técnico catalán se convirtió durante este Mundial en el entrenador español con más triunfos en fases finales de la Copa del Mundo, al alcanzar ocho victorias en doce encuentros dirigidos entre sus etapas al frente de Bélgica y Portugal, superando las siete logradas por Vicente del Bosque con la selección española.

Desde su llegada al banquillo luso en enero de 2023, Martínez ha dirigido 40 partidos, con un balance de 28 victorias, siete empates y cinco derrotas, unos registros que le otorgan un porcentaje de triunfos del 70 %, el más elevado de cualquier seleccionador en la historia de Portugal.

Bajo su dirección, además, la selección ha conquistado la Liga de Naciones de la UEFA y ha alcanzado los 102 goles en 40 encuentros, con una media de 2,55 tantos por partido, la más alta registrada por un técnico del combinado portugués.

Jornal de Noticias recuerda además que Cristiano se ha convertido en el primer futbolista de la historia en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, una gesta que también ocupa un lugar destacado en la portada del Correio da Manhã, el diario de mayor difusión del país, que define al delantero como «InCRíble y legendario».

El protagonismo del capitán portugués también domina las cabeceras deportivas. Record abre con un expresivo «Así sííí», mientras que O Jogo opta por «Ahora sííí», ambos guiños al célebre gesto con el que el exjugador del Real Madrid celebra sus goles.

Portugal goleó a Uzbekistán gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo, además de los tantos de Nuno Mendes y Rafael Leão, a los que se sumó un autogol del conjunto asiático.

La selección lusa volverá a jugar el próximo 28 de junio, cuando se enfrentará a Colombia en un duelo que decidirá el liderato del grupo K del Mundial de 2026.