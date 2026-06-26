Ceballos: Ha sido un orgullo formar parte de una historia de éxitos que recordaré siempre

"Después de 9 años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. No ha sido una decisión fácil. Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué", indica en una nota publicada en redes sociales.

Ceballos, que llegó a la entidad madrileña en el verano del 2017, se mostró agradecido con el club. "Quiero dar las gracias al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de vestir el escudo más grande del mundo y de aprender durante tantos años de los mejores. Ha sido un orgullo defender esta camiseta, crecer como futbolista y como persona, y formar parte de una historia llena de éxitos que recordaré siempre".

"Gracias al presidente, a los entrenadores, a todos mis compañeros, a los empleados del club y a cada persona que, desde el primer día, me hizo sentir parte de esta gran familia", concluye la nota de despedida del centrocampista utrerano.