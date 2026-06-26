Españoles y uruguayos prenden el ambiente horas antes del partido en Guadalajara

Hinchas de ambos países acudieron desde la mañana a las inmediaciones del FIFA Fan Fest para alentar a sus equipos y para convivir con los aficionados mexicanos que vivirán el último partido programado del Mundial en esta ciudad.

El de Norteamérica es el noveno mundial al que Victoriano Martínez acude siguiendo a ‘La roja’, quien contó a EFE que sigue a la selección con la esperanza de sumar la segunda Copa del Mundo, tras 16 años.

“Venimos a apoyar a nuestro equipo, España, que esperamos que gane y ojalá que repita lo que pudimos ver en África del Sur, en el 2010. Ganar otra vez y ganar la segunda estrella”, dijo.

Con trompetas, bombos y cánticos los aficionados españoles convivieron con la afición mexicana que desde la llegada del equipo el pasado miércoles han mostrado el apoyo que le dan fuera y dentro de la cancha.

“¡Es la patria madre! Los políticos se empeñan en que nos enfrentemos, pero nosotros lo notamos en las calles con los mexicanos, no hay una mala cara, la gente muy bien. Son los políticos que se empeñan en enfrentarnos y pelearse entre ellos, pero gracias a Dios la gente no se mueve así”, aseguró el andaluz José Aguilar.

La hinchada ‘charrúa’ llevó a cabo un ‘banderazo’ la noche del jueves, pero hoy volvieron al centro para vivir el “verdadero ambiente mundialista”, luego de acudir a los partidos que Uruguay jugó en Miami, Estados Unidos, afirmó el montevideano Caetano Candia.

“En Estados Unidos no les importa, no es lo de ellos. Nosotros tenemos el auto con banderas, todo, era muy raro ver gente con algo identificatorio, salvo en zonas muy turísticas o zona del Fan fest, pero acá hay un mundial, se ve el clima de mundial desde temprano”, declaró.

Los uruguayos saben que el apoyo de buena parte de la afición en México no es para ellos, sino para el rival, pese a ellos se sienten confiados en que su selección clasificará a la siguiente ronda.

Es el caso de Ciro Candia, de 10 años, pidió el apoyo de la afición mexicana.

“Sí, para mí que hinchen por nosotros. No puedo creer que hinchen por España. Después dicen que hinchan por Uruguay, pero van con los españoles. Inaceptable, a mí siempre me cayeron rebien”, dijo con cierta incredulidad.

Con cuatro puntos, España lidera el Grupo H, seguida de Uruguay y Cabo Verde, ambos con dos puntos, y de Arabia Saudita, con un punto.

Un empate 0-0 bastará a los españoles para clasificarse como primeros del grupo, mientras que la selección charrúa está obligada a ganar; si consigue un empate tendrá que esperar una igualada en el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita o dependerá de los resultados de otros grupos.