Javier Aguirre muestra su cara más tolerante en las prácticas de la selección mexicana

Este viernes, el técnico demostró esos colmillos de viejo lobo mundialista al observar y escapar las bromas con las que su grupo de jugadores aligeran las cargas de trabajo.

Aguirre, quien jugó con el Tri el Mundial de 1986, fue parte del cuerpo técnico de la Copa del Mundo de 1994 y ha sido seleccionador en 2002, 2010 y en esta edición, ha tenido que doblar su estricta manera de ver el fútbol ante un grupo de futbolistas que se ha ganado su respeto y admiración.

Lo corroboró en la práctica de este viernes. Atento a la bolita que formaron sus 26 jugadores que preparaban una broma para un jugador, un señuelo para intentar atrapar al entrenador y llevarlo al centro del grupo para levantarlo en brazos.

Alexis Vega quiere llevarlo al centro del grupo, Aguirre escapa del jalón y el círculo de jugadores vuelve a cerrarse.

El 'Vasco' se pone a salvo a un costado, mira a un metro de distancia a la espera de que una nueva víctima sea escogida.

Atrapan a Orbelín Pineda, el técnico se acerca a sus elementos y suelta un coscorrón a sobre Jorge Sánchez, ante la tardanza de la travesura.

Al fin, todo el grupo acomodado, levantan a Pineda y luego de contar, uno, dos, tres, lo hace volar para atraparlo entre todos.

Aguirre se da vuelta con una sonrisa, mueve la cabeza de un lado a otro y camina, sabe que hay cosas que no puede controlar, detalles que no importan, porque lo que vale está en los resultados en la cancha.

Ya, en modo serio, el equipo escucha a Aguirre. La preparación para el juego de dieciseisavos de final del próximo martes ha empezado en serio.

El seleccionador de 67 años muestra su largo recorrido, permite los celulares y videojuegos en la concentración, dice que es una batalla perdida.

No lo dice con pesar, sino con el aire de quién aprendió a adaptarse a un grupo de jóvenes que hizo historia al sumar tres triunfos en la primera fase de este Mundial.

La misión ahora está en mantener esa tendencia en la fase a matar o morir que jugarán en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.