Justicia confirma procesamiento de la Asociación del Fútbol Argentino por fraude fiscal

Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por el juez en lo penal económico Diego Amarante por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de más de 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).

Con la ratificación del procesamiento dictado este viernes por la Cámara en lo Penal Económico, al rechazar las apelaciones de la defensa presentadas el pasado 30 de abril, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.

Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial de fútbol 2026, viaje para el que requirió una autorización judicial. Según medios locales, el fallo de este viernes no afectaría su presencia en el campeonato.

El fallo de este viernes revoca a su vez los procesamientos del director general de la AFA, Gustavo Roberto Lorenzo; el secretario general, Cristian Ariel Malaspina; y su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez, por considerarlos "prematuros".

La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En marzo de este año la AFA aseguró en un comunicado haber presentado "todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia".

Además resaltó que ARCA ya "ha aceptado la totalidad de los pagos" pendientes, aplicando "intereses resarcitorios por haber pagado luego del vencimiento original", pero "sin aplicar sanción punitiva alguna".