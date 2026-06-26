Noruega, con diez cambios y sin Haaland, frente a una Francia con toda la artillería

Francia y Noruega, ambas ya clasificadas para los dieciseisavos de final, se enfrentan en el Gillette Stadium de Foxborough (Estados Unidos) en la última jornada de la primera fase con la primera posición del Grupo I en juego.

Solbakken cambió a diez jugadores respecto al último partido ante Senegal para dar descanso a sus titulares, con Fredrik Aursnes como el único que repite en el once.

Noruega sale con Egil Selvik; Patrick Berg, Leo Ostigard, Frederik Andre Bjorkan, Henrik Falchener, Oscar Bobb; Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup; y Jorgen Strand Larsen en punta.

En Francia, Théo Hernández, Aurélien Tchouaméni y Désiré Doué recuperan el puesto en el once que habían perdido en el último partido, mientras que Maxence Lacroix formará pareja de centrales con Dayot Upamecano en el lugar del lesionado William Saliba.

Francia sale con: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernández; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé.