Argentina sin Messi, con tres debutantes y Julián y Lautaro en ataque

El partido dirigido por el rumano István Kovács comenzará a las 21.00 horas (02.00 hora GMT), en el estadio AT&T de Arlington.
Las alineaciones confirmadas de ambas selecciones son las siguientes.
Jordania: Abulaila; Nasib, Abudahab, Alarad, Haddad, Alrawabdeh, Abutaha, Alrashdan, Olwan, Fakhoury, Azaizh.
Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Gio Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.