Ayala: “Somos muchos más de los que quieren poner en el paseo de leyendas”

El atacante fue campeón de la Copa Intercontinental, la Liga y la Copa de España con el conjunto rojiblanco y marcó 57 goles en 212 partidos entre 1973 y 1979.

“¡A todos los hinchas del Atlético de Madrid! ¡Ayúdenme a qué esto llegue al club! ¡Hagan su magia!! El club se forjó con gente que dejamos el alma, el corazón y hasta sangre, somos muchos más de los que quieren poner en el paseo de leyendas”, publicó Ayala en su cuenta de ‘X’, junto a la foto de un mensaje.

En el escrito, expone: “Querido Atleti, hoy a la distancia solo me queda siempre añorar mi regreso al lugar donde un día fui leyenda, hoy, cuando a mis 75 años, las historias de mis goles y las glorias con los colores de mi corazón suenan lejanas, sé que siempre hay un lugar que es testigo de aquellas hazañas: el paseo de leyendas del Atleti”, explica.

“Sé que un día, cuando ya no esté, mis nietos podrán ir a ese lugar y por fin ver todas las historias del equipo de mis amores de las que tanto les conté. Vivo a kilómetros de España, pero el saber que un pedazo de mi historia vive allá siempre me ha hecho sentir en casa”, añadió.

“Ser parte de las leyendas del Atleti es de mis mayores logros y me encantaría que ese eco siguiera ahí aún cuando ya no esté, porque sé que ahí están muchos de mis mejores amigos y mis mejores recuerdos como el gol de la Intercontinental”, recordó.

“Cuando le memoria nos falle siempre podremos volver y recordar la gloria de aquellos días con el Atleti, en esos ecos de historia que para muchos solo parecen unas placas pero que para muchos fueron los mejores años de nuestras vivas con el equipo de nuestros amores”, concluyó Ayala.

El Atlético de Madrid anunció el pasado jueves que el nuevo Paseo de Leyendas del Metropolitano (en el anterior, con un criterio de cien partidos disputados, sí figuraba Ayala y otros muchos futbolistas) se reducirá a 17 jugadores: Fernando Torres, Luis Aragonés, Paulo Futre, Diego Simeone, Gabi Fernández, Adelardo Rodríguez, Adrián Escudero, Larbi Ben Barek, Diego Godín, José Eulogio Gárate, Enrique Collar, Kiko Narváez, Milinko Pantic, Diego Forlán, Alfonso Aparicio, Juan Carlos Arteche y Radamel Falcao, a los que la Comisión Social propuso añadir próximamente a Antoine Griezmann, según informó el club.

El club explicó que, tras la votación de 47.095 socios, en la que se podían seleccionador jugadores de una lista de 200 "de todas las épocas", se ordenó el "listado de los exjugadores en función de los puntos obtenidos, de mayor a menor puntuación".

"Los resultados se compartieron durante el mes de febrero con la Comisión Social y se sometió a su consideración el criterio a seguir para la inclusión en el nuevo Paseo de Leyendas del Riyadh Air Metropolitano”, repasó el Atlético de Madrid.

“Finalmente, y tras un periodo de reflexión, la Comisión Social ha acordado que estarán presentes en dicho espacio un número reducido de jugadores, bajo la premisa de haber obtenido una cantidad de votos muy superior al resto de jugadores”, añadió.