Canaá sale con un once de gala a la espera de la recuperación de Alphonso Davies

El equipo de Jesse Marsch volverá con un esquema sustentado por la solvencia del capitán Stephen Eustáquio en la medular y Jonathan David en el ataque, en tanto que la estrela Alphonso Davies segruirá el partido desde el banquillo mientras avanza en su recuperación física.

Con Maxime Crépeau en la portería, Canadá apuesta por un sistema de 4-4-2 conformado por Alistair Johnston, Eustáquio, David, Liam Millar, Tani Oluwaseyi, Derek Cornelius, Moïse Bombito, Tajon Buchanan, Richie Laryea y Nathan Saliba.

Por su parte, Sudáfrica volverá a poner en la cancha un sistema de 4-2-3-1 con Ronwen Williams bajo palos; mientras que Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko, Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa, Khuliso Mudau y Ime Okon lideran el once incial.