Canadá y Sudáfrica abrazan juntos la historia ante afición entregada en su pase inédito

Liderados por Joyce 'Mama Joy', una de las aficionadas más emblemáticas y reconocidas del deporte en Sudáfrica, decenas de aficionados avisaban de su llegada al recinto para animar a los Bafana Bafana.

Entre atuendos llenos de color, banderas en alto y el rugido constante de las vuvuzelas, Jason seguía se encontraba entre ese grupo que venía a aportar la energía necesaria para contagiar una fiesta que no tardó en volverse colectiva.

"Yo vengo de la costa este, pero otros colegas viven aquí (en Los Ángeles), otros vienen desde México. Venimos de todos lados, de Nueva York, de Toronto. Esperamos una victoria, nada más que eso ", dijo a EFE.

A su lado, Harry, un estadounidense residente en la ciudad Burbank, colindante con Los Ángeles, no tardó en sumarse a la fiesta sudafricana.

"Compré mi billete ayer, en realidad venía a este partido siendo neutral, pero cuando llegaron los sudafricanos, ahora los apoyo a ellos por la vibra que transmiten", dijo a EFE.

Minutos después de la llegada en masa de lo Bafana Bafana, decenas de canadienses también quisieron hacerse notar también al ritmo de cánticos de ánimo en favor de Canadá

A su encuentro, los cánticos africanos se mezclaron con el entusiasmo de los seguidores canadiense en un estallido de abrazos que demostraban que rivalidad se queda en la cancha.