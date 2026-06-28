De Manzambi y Vozinha a Elanga y Balogun, así son los jugadores revelación de este Mundial

El meta de Curazao Eloy Room, el joven mexicano Gilberto Mora y el marroquí Ayyoub Bouaddi fueron otros jugadores que dejaron su huella en la primera fase del primer Mundial con 48 selecciones participantes.

Muy lejos de iconos mediáticos como Cristiano Ronaldo o Leo Messi, una de las caras visibles de esta Copa del Mundo fue el guardameta Vozinha, que sorprendió al mundo en el empate 0-0 de Cabo Verde contra España en la primera jornada.

Vozinha, de 40 años, juega en la segunda división portuguesa con el Chaves y realizó una sobresaliente actuación ante España, que consolidó posteriormente en los empates cosechados contra Uruguay y Arabia Saudí.

Con su liderazgo en el campo, la debutante Cabo Vede hizo historia al sellar el billete, como invicta, para los dieciseisavos de final, en los que se medirá con Argentina.

Cabo Verde se convirtió en el país más pequeño de siempre en avanzar a la fase de eliminación directa de un Mundial.

También deslumbró con su fútbol Johan Manzambi, centrocampista de 20 años del Friburg alemán y de la selección de Suiza. Anotó tres goles en la fase de grupos y destacó por su perfil completo, capaz de compaginar fase ofensiva y defensiva gracias a potencia, buena velocidad y técnica.

Su Suiza avanzó a los dieciseisavos de final como líder de su grupo.

Por la banda, uno de los jugadores que más sorprendieron fue el sueco Anthony Elanga, ex niño prodigio del Manchester United que dio un paso al frente en el Mundial con un ejemplo de efectividad con la camiseta de Suecia.

Lleva dos goles en tres partidos, con tan solo 126 minutos en el campo en el equipo de Graham Potter. Firmó un gol ante Holanda y una auténtica maravilla en el empate 1-1 contra Japón que entregó a los suecos el pase de ronda.

El delantero que más sorprendió en la fase de grupos fue Folarin Balogun, que a sus 24 años ha anotado un doblete ante Paraguay e impulsado la victoria contra Australia que permitió al seleccionado estadounidense de Mauricio Pochettino avanzar como primero de grupo.

Entre las demás revelaciones, Ayyoub Bouaddi, centrocampista de tan solo 18 años del Lille, regaló pinceladas de gran fútbol con Marruecos, que pasó de ronda como segundo y se citó con Países Bajos en los dieciseisavos.

No estará en la fase de eliminación directa Eloy Room, portero de Curazao, pero su paso por el Mundial no pasó inadvertido.

Room, meta del Miami FC en Estados Unidos, fue protagonista de una histórica actuación en el empate 0-0 cosechado por los caribeños ante Ecuador.

En ese partido, logró 15 paradas, la mayor cantidad de atajadas de un arquero en un partido de Mundial terminando con la portería en cero, y se quedó solo a una del récord absoluto histórico de 16 que tiene el estadounidense Tim Howard.