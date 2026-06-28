El día 18 del Mundial, en 5 claves

Solo necesitó media hora de recorrido Lionel Messi en el intrascendente último partido de la fase de grupos contra Jordania (1-3) para ampliar aún más su cuenta de goles, ya por los seis en este Mundial y por los 19 en la historia de la competición, mientras toma rumbo a los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde. “Messi podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también que sus compañeros tengan minutos", afirmó Lionel Scaloni tras el encuentro.

2 - Austria será el rival de España

A última hora, en el minuto 96, con un gol de Sasa Kalajdzic, que había entrado instantes antes al terreno de juego, la selección de Austria rescató la segunda posición del grupo J ante Argelia y se convirtió en el rival de España en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 (3-3). El partido será el próximo 2 de julio en Miami. En su último precedente, en 2009, España la goleó por 1-5. Argelia también avanzó de ronda entre los mejores terceros y se medirá a Suiza.

La selección de Colombia empató sin goles con Portugal y selló su primer puesto en el grupo K, con dos triunfos y una igualada. En dieciseisavos de final se enfrentará a Ghana, entre las mejores terceras, con el aviso de que ya dejó sin goles a Inglaterra en la primera fase de la competición. “Nos servía el empate para quedar primero, pero buscamos la victoria por todos lados. Nos queda esa deuda en la definición, pero el rendimiento fue muy bueno. Los felicito y agradezco a los muchachos”, dijo Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia.

Pese a su primera posición del grupo A, con el pleno de triunfos y sin goles en contra, la selección de México tendrá una eliminatoria muy exigente en los dieciseisavos de final contra Ecuador, entre los mejores ocho terceros y capaz de ganar a Alemania en la última jornada del grupo E. Es un equipo de alta dimensión al que le faltó más gol en la primera ronda de la competición. Su choque será el próximo 30 de junio en Ciudad de México.

5 - Kane hace historia en Inglaterra, a la espera de RD Congo

Harry Kane ya es el máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales. Su undécimo gol, que cerró el triunfo por 0-2 contra Panamá, aseguró la primera plaza del grupo L. Antes había anotado Jude Bellingham. El madridista ha logrado dos tantos ya en este Mundial. En dieciseisavos se medirá a la República Democrática de Congo.