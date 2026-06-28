El récord de España y Unai Simón

La selección española logró ante Uruguay algo que no había conseguido en sus dieciséis participaciones mundialistas anteriores: superar la fase de grupos sin encajar gol. Un logro que, en la presente edición, solamente ha conseguido también México.

Un empate frente a Cabo Verde (0-0), la goleada contra Arabia Saudí (4-0) y el trabajado triunfo ante Uruguay (0-1) permitieron a España terminar primera del grupo H con siete puntos, cinco tantos a favor y ninguno en contra.

Seguridad defensiva sustentada en la pareja de centrales formada por Aymeric Laporte y Pau Cubarsí y completada por Unai Simón. El guardameta del Athletic Club firmó cuatro paradas durante la primera fase, sin gran exigencia ninguna de ellas.

España no ofreció siempre su versión más brillante, especialmente en el empate inicial ante Cabo Verde y en un encuentro contra Uruguay marcado por la intensidad y el juego físico, pero sí que demostró una de las máximas de los equipos que dirige Luis de la Fuente: solidez defensiva.

Sus selecciones han encajado 109 goles en 146 partidos entre la sub-16, sub-18, sub-19, sub-21, sub-23, olímpica y absoluta, una media de 0,75 por encuentro. Con la absoluta, el balance es de 34 tantos recibidos en 45 partidos.

Además, el triunfo contra la selección de Marcelo Bielsa en la última jornada del Grupo H prolongó la racha de España hasta los 34 partidos consecutivos sin perder, con un balance de 27 victorias y siete empates.

La última selección que consiguió derrotar a España fue Colombia, que se impuso por 0-1 en el amistoso disputado en el Estadio de Londres el 22 de marzo de 2024, en un partido de rotaciones para los de Luis de la Fuente. Desde entonces, la Roja ha enlazado más de dos años sin perder y ha sumado a sus vitrinas por el camino la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2025.

El siguiente objetivo es alcanzar la mejor serie de la historia de la selección española. Entre febrero de 2007 y junio de 2009, el equipo dirigido primero por Luis Aragonés y posteriormente por Vicente del Bosque permaneció 35 encuentros invicto.

Aquella racha incluyó la conquista de la Eurocopa de 2008 y terminó el 24 de junio de 2009, cuando Estados Unidos derrotó a España por 0-2 en las semifinales de la Copa Confederaciones de Sudáfrica.

El conjunto de Luis de la Fuente está ahora a un partido de igualar esos 35 partidos y a dos de establecer un nuevo máximo en su historia. Para alcanzarlo deberá evitar la derrota ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial, el próximo jueves 2 de julio en Los Ángeles y en los potenciales octavos de final, ante Croacia o Portugal, el día 6 en Dallas.

Y en el horizonte aparecen los 37 partidos sin perder de Italia entre octubre de 2018 y septiembre de 2021, una serie que entonces estableció la mejor marca internacional reconocida por la UEFA y que, para igualarla debería llegar a semifinales del Mundial… y la superaría clasificándose para la final.

La selección italiana sumó 28 victorias y nueve empates, conquistó la Eurocopa disputada en 2021 y vio terminar su recorrido precisamente ante España, quien la derrotó en su casa, en San Siro, 1-2 con un doblete de Ferran Torres.

La racha colectiva tiene su reflejo particular en Unai Simón. El guardameta español lleva 429 minutos consecutivos sin recibir un gol en una Copa del Mundo.

El último futbolista que consiguió batirle fue el japonés Ao Tanaka, en el minuto 51 del último encuentro de la fase de grupos del Mundial de Catar, disputado el 1 de diciembre de 2022.

Desde ese momento, Unai Simón mantuvo su portería a cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del partido de octavos de final ante Marruecos, que terminó sin goles antes de la eliminación española en la tanda de penaltis.

A esos 159 minutos de Catar se suman los 270 disputados contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la actual edición, hasta alcanzar un total de 429.

Un acumulado que le hace estar a 48 minutos de superar la mayor racha sin encajar gol en la historia de España en los Mundiales: de Iker Casillas, con 476 entre los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Pero el gran objetivo de Unai Simón es el récord de Walter Zenga. El portero italiano permaneció 517 minutos consecutivos sin recibir un gol durante el Mundial de Italia 1990, según el registro oficial de la FIFA. Completó cinco encuentros con la portería a cero antes de encajar ante Argentina en las semifinales en el minuto 67.

Un récord del que Unai Simón está a 87 minutos de igualar y 88 de superar. Por ello, si no encaja gol hasta dicho minuto en los dieciseisavos contra Austria el 2 de julio establecerá una nueva marca de imbatibilidad en la historia de los Mundiales.