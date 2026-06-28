Gavi, de apuesta titular a suplente sin minutos

Hace menos de dos semanas, en el minuto 71, con 0-0 en el marcador en el estadio Atlanta en el estreno en el torneo, fue reemplazado por Lamine Yamal. Después fue suplente en los dos restantes encuentros de la fase de grupos, con Álex Baena como el elegido de inicio en esa posición, con gol incluido ante el conjunto celeste para el triunfo por la mínima.

No entró tampoco en los cambios Gavi en ninguno de los dos duelos. Ni ante Arabia Saudí, cuando los cinco recursos empleados desde el banquillo por De la Fuente fueron Yéremy Pino, Ferran Torres, Mikel Merino, Nico Williams y Fabián Ruiz; ni ante Uruguay, cuando el entrenador recurrió al banquillo durante el encuentro para dar entrada también a Yéremy, Fabián, Nico y Ferran Torres, además de Dani Olmo por Merino, que fue titular ese día.

Gavi es el único de los once futbolistas que empezaron el torneo desde el inicio que luego se ha quedado sin minutos en los dos siguientes partidos.

Fabián Ruiz y Ferran Torres, al principio en la alineación del pasado 15 de junio, sí han jugado después, aunque no de inicio en ninguno de los otros dos duelos. Su presencia ha sido avanzado cada uno de los partidos.

Del resto, han repetido al menos una vez en el once inicial después del 0-0 ante Cabo Verde: Unai Simón, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri González, Rodrigo Hernández y Mikel Oyarzabal, de inicio en ambos encuentros posteriores, además de Marcos Llorente, reserva ante Arabia Saudí y de vuelta al once ante Uruguay.

La posición de Gavi ante Cabo Verde, orillado a la izquierda, quedó en el foco de la crítica después del empate sin goles entonces, porque la sensación es que faltaron extremos en la idea de De la Fuente para abordar el primer encuentro del Mundial, sin Lamine Yamal ni Nico Williams listos para jugar más que en el tramo final, sin Víctor Muñoz disponible por lesión y sin entrar Yéremy Pino ni Baena desde el banquillo. Este último era quién apuntaba al once inicialmente.

El técnico eligió a Gavi para la titularidad en la puesta en escena. El futbolista del Barcelona, el goleador más joven de la historia de España en un Mundial y llamado a la lista del técnico por su rendimiento después de la lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera de acción hasta marzo, ocupó un lugar en la izquierda, fuera de su puesto más natural, con una misión y una idea específica del seleccionador español, tal y como expuso al término de aquel encuentro.

“Gavi, en el último partido que jugamos, nos dio mucha profundidad en la banda el día de Perú (con victoria por 1-3 en un amistoso jugado el pasado 8 de junio en Puebla, en México), nos dio energía y, sobre todo, nos generó espacio para que llegara desde atrás Cucurella”, explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al 0-0 ante las preguntas de la prensa sobre esa elección.

“La propuesta de Gavi era ganar superioridad por dentro para generar pasillos para gente que llegaba desde atrás”, insistió de nuevo el entrenador a la segunda cuestión en ese sentido en aquella comparecencia de prensa tras el choque con Cabo Verde, en el que Marc Cucurella, tal y como estaba planeado, subió constantemente por la banda zurda.

Son los 74 minutos de Gavi, tiempo añadido de la primera parte ante Cabo Verde incluida, en el Mundial 2026. En todo ese tramo, concentrado en ese encuentro sólo, lanzó un remate fuera, finalizó tres jugadas, intervino 68 veces en el juego, dio 28 pases con una precisión del 93 por ciento, puso dos centros sin éxito y rompió una vez líneas rivales.

También se desmarcó en 85 ocasiones, de las que 26 fueron a la espalda de la defensa. Sólo recibió una vez el balón bajo esas circunstancias. Además, 42 de sus desmarques fueron entre líneas, 17 por delante de la zaga contraria. Y 60 por el interior de las líneas contrarias y 25 por el exterior. Veinte de sus recepciones fueron entre la defensa y la media propia. Y las veinte bajo presión de sus oponentes.

Su velocidad media, según las estadísticas oficiales de la UEFA, fue de 2,47 kilómetros por hora, recorrió 9,2 kilómetros, aceleró 105 veces a gran velocidad e hizo 35 esprints. Además, provocó cuatro pérdidas de balón de su adversario y ejerció 27 presiones defensivas, ocho de ellas directas, durante su único partido en este Mundial, a la espera de nuevo de su ocasión y su momento. Llegan los dieciseisavos con Austria. Gavi aguarda en el banquillo.