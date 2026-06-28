James Rodríguez llega a 11 partidos con Colombia en los Mundiales y bate récord

Rodríguez fue el capitán de Colombia y estuvo en el campo del estadio Hard Rock de Miami durante 76 minutos, cuando fue reemplazado por Juan Fernando Quintero.

El centrocampista ha superado a Carlos 'el Pibe' Valderrama y a Freddy Rincón, con quienes estaba igualado en 10 encuentros.

Valderrama y Rincón jugaron con la selección Colombia en los mundiales de Italia'90, Estados Unidos'94 y Francia'98.

Por su parte, James jugó cinco partidos en Brasil 2014, tres en Rusia 2018 y este sábado completó el tercero de la edición con sede en Canadá, Estados Unidos y México.

El '10' colombiano puede elevar el récord a 12 partidos mundialistas con la Tricolor, el próximo 3 de julio frente a Ghana en Kansas City, por los dieciseisavos de final.

Entre tanto, el capitán de Colombia lamentó la falta de gol frente a Portugal. "Jugamos un partidazo contra un rival grande; lo dije en el partido pasado, que contra rivales que dejan jugar es más cómodo para nosotros, lamentablemente nos faltó el gol", dijo.

"Hicimos un partido bueno en todas las líneas, nos hemos medido contra un rival grande que tiene jugadores de gran experiencia, que tienen historia y juegan en equipos grandes", dijo James con respecto a la selección lusa capitaneada por Cristiano Ronaldo.

A la pregunta de qué le parece Ghana, el próximo rival de Colombia, el centrocampista de 34 años advirtió que será muy difícil y destacó su condición física.

"Ghana es un equipo duro, con jugadores de gran físico, parecidos a los de República del Congo. Será muy duro, aunque tenemos cinco días para recuperarnos. Falta todavía, habrá que estar tranquilos y preparar ese partido de la mejor manera", puntualizó.