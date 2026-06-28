Okafor: "Estoy molesto; todos queremos jugar"

El atacante del Leeds, que llegó a la convocatoria de Murat Yakin recién recuperado de una lesión muscular, ha carecido de minuto alguno ante Catar, Bosnia Herzegovina y Canadá.

"Quizás estoy un poco molesto porque todos los jugadores queremos jugar. Hasta ahora no ha sucedido. Pero así es el fútbol, ​​y estoy tratando de mantenerme concentrado y esperar mi oportunidad. 'Expectativa' es una palabra importante. Tenemos una plantilla de 26 jugadores. Sé cuáles son mis puntos fuertes y cómo puedo ayudar al equipo. Para eso entreno todos los días. Pueden hacer cinco sustituciones; estoy listo", dijo Okafor este domingo.

"Todos queremos jugar; si no, estaríamos en la profesión equivocada. Todavía no he jugado, pero estoy muy contento con el equipo y con nuestro progreso. Me esfuerzo al máximo en cada entrenamiento y espero mi oportunidad. Al final, el entrenador decide, pero estoy totalmente preparado", añadió el jugador del Leeds que no termina de explotar en la selección de Suiza.

"No jugué en la Eurocopa. Era más joven entonces y cometí algunos errores. Se notaba en mi lenguaje corporal. He dado un paso adelante tanto como persona como futbolista. Es normal sentirse molesto o frustrado cuando no tienes minutos de juego. Pero, como dije, soy positivo y estoy contento por el equipo", apuntó el delantero de Suiza.

Okafor rechazó mostrar una actitud negativa y ser un peligro en la plantilla si sigue sin protagonismo. No será un problema. "Estoy feliz de estar aquí, sano y en forma, y ​​trato de apoyar al equipo lo mejor que puedo, tanto dentro como fuera del campo. Estoy de buen humor".

Okafor confiaba en jugar contra Canadá tal y como había anunciado el seleccionador. Habló con Murat Yakin que le dio explicaciones. "He hablado con Murat Yakin. Me explicó por qué no jugué contra Canadá; se suponía que iba a ser titular. Pero así es el fútbol. Las cosas siempre pueden cambiar durante el partido".

Suiza se enfrenta a Argelia en dieciseisavos de final. El conjunto norteafricano está dirigido por Vladimir petkovic que durante siete años fue el entrenador de Suiza. De hecho, Okafor debutó como internacional con él.

“Era muy joven, apenas tenía 19 años. Estaba muy feliz por ese momento. Volver a verlo es especial, no solo para mí, sino para todo el país. Nos alegra verlo de nuevo. En definitiva, se trata de dar lo mejor de nosotros. Creo que esta será una buena historia”, reconoció.

"La cuestión es si esto supone una ventaja para nosotros o para Petkovic. Creo que Argelia es un buen equipo con jugadores individualmente fuertes. Todavía necesito investigar un poco más sobre el equipo, ya que solo supimos de nuestros rivales anoche. Sin duda, tienen un entrenador excelente", dijo el delantero helvético.

"Merecemos pasar a la siguiente ronda. Tenemos muchas ganas de jugar contra Argelia y nos prepararemos bien", advirtió el delantero. "Confío en que lleguemos lo más lejos posible y que yo pueda aportar mi granito de arena, ya sean unos minutos, una asistencia o un gol. No importa, lo principal es que tengamos éxito como equipo."

El atacante del Leeds explicó que llegó a la concentración de Suiza con una leve lesión en la pantorrilla derecha. "Me incorporé a la selección nacional con una leve lesión en la pantorrilla. El acuerdo era entrenar individualmente al principio. Pero eso ya se acabó, estoy completamente recuperado".

Explicó Okafor que sufrió el contratiempo al final de la temporada pero que ya dejó atrás la dolencia. "Me sentía muy bien, luego tuve una pequeña molestia en la pantorrilla, nada grave. Duró poco menos de tres semanas. Ya había terminado la temporada con el Leeds así que me lo tomé con calma para el Mundial. Después hice algunos entrenamientos individuales por precaución. Ahora estoy en plena forma. Tuve una pequeña lesión muscular en la pantorrilla. Hice mucha terapia y aumenté la intensidad día a día".