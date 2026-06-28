Patos, remos y mucho rosa, las anécdotas que se roban el 'show' en el Mundial

Este folclor impulsado por el ingenio de los aficionados y las estrategias de las marcas comerciales ha consolidado una serie de fenómenos virales que marcan el ritmo del Mundial en las redes sociales.

No lleva botines, pero es la celebridad del torneo gracias a la popularidad que ha desatado en plataformas como TikTok. Vestido con la camiseta verde y un sombrero de charro, el pato Merlín se ha convertido en el amuleto de la afición mexicana.

Su presencia en las concentraciones, estadios y hasta en el transporte público desatado la locura de los mexicanos, capaces de hacer fila para fotografiarlo.

El fenómeno en torno a la que se ha convertido la mascota no oficial del Mundial llegó a ser motivo de debate en una conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Los marea de seguidores de la selección de Noruega ha trasladado la mitología vikinga a las gradas. Con una coordinación milimétrica, se sientan en el suelo de las plazas o de las tribunas del campo para simular que reman en un barco invisible mientras cantan.

A una sola voz, los aficionados se balancean de adelante hacia atrás emulando el esfuerzo de un drakkar surcando el océano.

Este festejo colectivo, al que se suman seguidores de otros países en cada jornada, se ha convertido en una de las imágenes más difundidas del torneo en las plataformas digitales.

El aficionado congolés 'Lumumba Vea' resulta uno de los personajes más reconocidos del torneo por sus coloridos trajes, así como por su inusual manera de apoyar a su equipo, la República Democrática del Congo.

Este carismático aficionado, llamado Michel Nkuka Mboladinga, permanecer estático como una escultura de piedra durante horas en pleno estadio.

Lo cierto es que 'Lumumba Vea' ya era un símbolo del fútbol de su país, al asistir a los partidos del seleccionado congoleño en la Copa Africana de Naciones, presenciar el partido completo sin moverse y con la mano levantada mientras la afición canta y anima al equipo.

¿Por qué todos los jugadores usan tacos del mismo color? Esta es una de las preguntas más virales entre el público del Mundial, donde el rosa fosforescente se ha consolidado como la principal tendencia estética.

Esta uniformidad visual responde a una de las jugadas de marketing más inteligentes de las marcas patrocinadoras en el torneo, ya que durante décadas, los clásicos botines negros dominaron el fútbol mundial hasta que figuras como Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham popularizaron el calzado llamativo.

Para este Mundial, las principales marcas deportivas como Nike o Adidas apostaron por el fucsia, alineadas con la plataforma de tendencias Worth Global Style Network (WGSN, por sus siglas en inglés), que pronosticó al rosa intenso como el tono influyente de la temporada.