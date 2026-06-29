Dani Mérida avanza en Wimbledon tras la lesión del argentino Carabelli

Mérida, que iba perdiendo dos sets a uno en el momento en el que el porteño se retiro (4-6, 3-6, 6-2 y 3-0), comenzó con dudas el duelo encajando una rotura de saque en el sexto, que aunque la recuperó, volvió a perder el saque en el décimo juego para caer por 4-6 en el primer set.

En el segundo, Carabelli mantuvo el nivel y siguió siendo superior, consiguiendo una ventaja de 0-4, que a pesar de que Mérida recortó distancias, le valió para llevarse la segunda manga.

El madrileño, con 'break' abajo en el tercero, aprovechó las molestias físicas de su rival para adjudicarse cinco juegos seguidos para forzar la cuarta manga, en la que el argentino, tras ir perdiendo 3-0, decidió retirarse.

Mérida se enfrentará en segunda ronda al vencedor del duelo entre el croata Marin Cilic y el ruso Daniil Medvedev, octavo cabeza de serie del torneo.