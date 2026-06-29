Dimite el presidente de la Federación Saudí de fútbol, tras la eliminación en el Mundial

Según informó en un comunicado la federación en su perfil de la red social X, el "hecho" de que su equipo nacional no superara la fase inicial del Mundial es un resultado que no "cumplió" con las "ambiciones" establecidas.

"Asumo toda la responsabilidad, pido disculpas a todos los que esperaban ver a nuestra selección en una mejor posición. La responsabilidad exige dar paso a un nuevo capítulo, he decidido no continuar hasta el final del mandato actual. Renuncio a este cargo", dijo Al-Misehal.

Con estas palabras, el dirigente saudí pone fin a su mandato justo cuando se cumplen siete años desde que asumió la presidencia, el 29 de junio de 2019.

La selección de fútbol de Arabia Saudí no pudo superar la fase de grupos del Mundial que concluye el próximo 19 de julio. Enmarcados en el H, sumó únicamente dos puntos al empatar ante Cabo Verde y Uruguay y caer por 4 a 0 contra España.

Tras esta fase, y con los mismos puntos que la Celeste, Arabia Saudí finalmente fue último de su grupo, por lo que, por tercer año consecutivo, tras Rusia 2018 y Catar 2022, quedó fuera de la competición en la fase de grupos.