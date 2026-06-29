Ecuador afrontará a México con un elevado estado anímico y con Caicedo como nuevo capitán

Horas después de derrotar a Alemania para acceder a la fase de los 32 mejores del Mundial, el veterano Enner Valencia, figura del Pachuca, le cedió la banda de capitán a Caicedo, del Chelsea, quien será desde mañana el nuevo líder.

"Moi, puedes venir un momento; hermano, esta cinta es para que la lleves. Cualquiera de los que esta aquí, la podría llevar porque todos somos ese líder que se necesita y tú eres ese líder",señaló el delantero Valencia, máximo goleador del equipo con 49 anotaciones.

Después de brillar en el Emelec de su país entre 2010 y 2013, Palencia dio el gran salto como profesional al llegar al Pachuca de México y convertirse en el campeón goleador del torneo Clausura 2014. Después de eso emigró al West Ham de la Liga Premier Inglesa y se consolidó en la selección, con la que juega su tercer Mundial.

El gesto de Enner confirma la armonía en el cuadro dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, que tiene otros dos jugadores activos en el fútbol de México: el defensa Jackson Porozo, del Tijuana; y el centrocampista Pedro Vite de los Pumas UNAM.

Con otras figuras conocedoras del fútbol mexicano, como el delantero Jordy Caicedo, quien jugó con el Tigres UANL y el Atlas; los ecuatorianos buscan darle la vuelta a la historia en enfrentamientos contra México en los que suman números negativos y una derrota cuando se enfrentaron en Mundial, en el 2002.

Caicedo, de 24 años, es una de las figuras principales del equipo sudamericano, quien ya jugó la Copa Mundial de Catar 2022. Asume como capitán en un instante de madurez en una selección que combina jóvenes y veteranos de manera armónica, de lo cual tratará de sacar provecho mañana.

La elevada altitud del Estadio Ciudad de México, 2.240 metros sobre el mar, no será un problema para los ecuatorianos. La capital de su país está más elevada.

Si bien tendrán 80.000 hinchas en contra, el equipo dirigido por Beccacece pasa por un gran momento y si logra mejorar la contundencia, su punto débil, será un rival muy duro de vencer para los mexicanos, que sumaron en la fase de grupos tres triunfos en tres salidas, aunque por momentos mostraron carencias.

El ganador del México-Ecuador enfrentará en los octavos de finales al mejor entre Inglaterra y el Congo.