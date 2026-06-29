Peña decreta feriado para celebrar la clasificación de Paraguay a octavos de final

"¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", anunció el mandatario en la red social X tras publicar un decreto ejecutivo "para conmemorar el épico triunfo" del conjunto guaraní en el partido de la ronda de dieciseisavos de final.

"¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. Gracias, Albirroja", dijo el presidente en otro mensaje en X.

El decreto argumenta que "Paraguay una vez más ha demostrado al mundo la plena vigencia de la mítica garra guaraní" y que el Gobierno "no puede estar ajeno a este tremendo logro" en el Mundial.

Una ley promulgada en septiembre pasado permite al presidente paraguayo declarar hasta tres festivos por año para celebrar ocasiones especiales.

Peña ordenó por primera vez un feriado amparado en este decreto el 5 de septiembre pasado cuando la Albirroja clasificó al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, quince años después de su última participación en Sudáfrica 2010.

Alemania y Paraguay llegaron este lunes a la definición de penaltis luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga de 30 minutos.

Es la primera vez que la selección germana, tetracampeona del mundo, queda eliminada de un Mundial tras perder una tanda de penaltis.

Los dirigidos por el técnico argentino Gustavo Alfaro jugarán los octavos de final en Filadelfia, el próximo 4 de julio, con el ganador del partido entre Francia y Suecia.