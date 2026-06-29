Rabiot: "No es justo que Deschamps tenga que pasar el luto aquí, pero el fútbol es así"

"Cuando nos dijo que su madre había fallecido y que debía dejarnos fue un 'shock'. Por supuesto tuvo toda nuestra confianza y nosotros hicimos el mejor trabajo posible (ante Noruega en la fase de grupos)", afirmó Rabiot en la rueda de prensa previa a los dieciseisavos de final contra Suecia, en Nueva Jersey.

"No es justo que tenga que pasar el luto en esta situación, pero el fútbol es así", añadió.

Deschamps tuvo que abandonar unos días la concentración francesa por el fallecimiento de su madre, pero ha regresado "con ganas de hacerlo lo mejor posible en el torneo", según el jugador del AC Milán.

"Esto le va a permitir también dejar a un lado esta situación personal, le va a hacer bien. Estuvo muy afectado, pero está tratando de no afectar al grupo y no transmitirnos nada negativo (...) Queremos apoyarlo, es lo que podemos hacer", explicó.

Francia se medirá el martes a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

'Les Bleus', gran favorito para alzarse con el título, viene de una fase de grupos impecable, con pleno de victorias ante Senegal, Irak y Noruega y un saldo de diez goles a favor y tan solo dos en contra.

Por su parte, Suecia se clasificó como uno de los ocho mejores terceros en un grupo con Países Bajos, Japón y Túnez. El conjunto escandinavo le endosó una manita a Túnez, pero recibió otra manita de Países Bajos y al final empató con el combinado nipón.