Reparto de cerveza gratis en Monterrey para Países Bajos contra Marruecos desata polémica

El mandatario estatal, Samuel García, llegó a un acuerdo con Grupo Modelo, empresa cervecera mexicana, para regalar cerveza a los aficionados durante el domingo 28 y el lunes 29 de junio, medida que no se aplica en el interior del estadio donde tiene lugar el encuentro.

A través de un video publicado en sus redes sociales, García anunció que calificó como una “noticia bomba”: cerveza gratis.

“Acabo de amarrar con Grupo Modelo, vamos a regalar cerveza el domingo y el lunes, tanto en el Parque Fundidora Fan Fest como el Parque del Agua y otras opciones como la Macroplaza”, dijo sobre los puntos donde se regalaría la cerveza en Monterrey, en el norte de México.

El anuncio causó reacciones diversas, por un lado la de quienes criticaron que el gobierno de Nuevo León optara por regalar hasta 20.000 cervezas por día, cuando otras ciudades como la Ciudad de México decretaron “Ley Seca” durante dos partidos de la Copa para mantener la seguridad y orden público.

Por otra parte, aficionados que fueron beneficiados con el reparto de cerveza gratis halagaron la acción.

“Está bien porque está haciendo mucho calor, que bueno que se logró ese acuerdo”, expuso Benjamín Estrada.

No obstante, la medida no fue aplaudida por todos los sectores del estado, y en varias colonias se colocaron mantas en varios puntos del municipio para quejarse por la falta del suministro de agua .

En ellas podían leerse leyendas como “García sigue sin agua” o “García modo sin agua” en alusión a que el gobierno estatal prioriza las festividades por el Mundial a las necesidad de la población.

Monterrey, junto con Guadalajara y Ciudad de México, son las tres sedes en México que acogen partidos del Mundial de Fútbol 2026, organizado de manera conjunta por el país junto a Estados Unidos y Canadá.