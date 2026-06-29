Un once con Dani Olmo y la duda del lateral derecho

En caso de que sea el segundo el titular, el seleccionador español sí repetiría uno de los onces, porque ante Austria sería el mismo que el que goleó 4-0 a Arabia Saudí, el partido en el que España ha mostrado su mejor nivel en este torneo.

Por ello, Luis de la Fuente apuesta por la continuidad tras optar por Mikel Merino contra Uruguay. El seleccionador buscó más físico en el centro del campo, en un partido duro, y que el futbolista siguiera cogiendo ritmo de competición tras la lesión a finales de enero que le tuvo cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

Con Rodri, a pesar de las críticas externas, y Pedri inamovibles en el centro del campo, la figura del tercer centrocampista marca el once.

Y ahí entra un Dani Olmo que fue titular contra Arabia Saudí y a buen nivel, pero que fue suplente contra Uruguay.

Los números también respaldan la candidatura de Dani Olmo. Aunque sólo ha disputado 100 minutos en los tres primeros partidos del Mundial, el centrocampista suma una asistencia, dos pases clave y un 86 % de acierto en el pase (59 de 68 completados), además de pleno de efectividad en los desplazamientos en largo. También destaca por su influencia en campo rival, con 86 toques de balón, seis de ellos dentro del área contraria, y por su capacidad para generar peligro: es el tercer jugador de España con más asistencias esperadas (0,6 xA). Estos últimos datos, con España enfrentándose a rivales que la esperan con bloque bajo, le hacen ser un jugador clave.

Ya lo fue para Luis de la Fuente en la Eurocopa 2024, al entrar por la lesión de Pedri en cuartos. Un torneo al que llegó con molestias en el sóleo y del que acabó siendo MVP y máximo goleador con tres tantos, igualado con otros cinco jugadores.

Y tres goles que fueron trascendentales.Contra Alemania anotó el primer tanto del partido y asistió a Mikel Merino para el gol de la victoria en el minuto 119 de la prórroga. En la semifinal frente a Francia marcó el segundo gol, del 2-1 final para corroborar la remontada tras el tanto inicial de los galos.

Y en la final, una acción defensiva que contó como un gol. Titular contra Inglaterra en un despeje sobre la línea de gol en el minuto 90 para evitar el empate a dos de Marc Guéhi.

Importancia capital que aspira a repetir en este Mundial, por lo que ya en la primera eliminatoria volverá a ser titular.

El ataque tiene tres propietarios: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Además, con los lesionados frente a Uruguay Yeremy Pino -esguince acromioclavicular- y Nico Williams -lesión muscular en el aductor derecho- y un Víctor Muñoz que sigue con su recuperación, las opciones son limitadas.

Por otro lado, la portería también tiene dueño, Unai Simón, que si no encaja gol en 89 minutos superará el récord de más tiempo sin recibir un tanto en un Mundial de Walter Zenga, en 1990. Y en defensa, tres fijos -Marc Cucurella, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte-.

Este último volvió a entrenar con normalidad el lunes tras perderse la sesión del sábado sobre el césped y hacer trabajo específico con los recuperadores, por lo que estará en el once titular.

Tres fijos y la duda: Marcos Llorente o Pedro Porro. El lateral derecho no tiene dueño en esta selección. Marcos Llorente, dos titularidades; Pedro Porro, una.

Variantes dependiendo del contexto de partido y la exigencia física del mismo, en lo que se impone Llorente; o si se busca mayor aportación ofensiva y menor exigencia defensiva entra Pedro Porro.

Un costado marcado por la presencia de Lamine Yamal, al que se tienen que adaptar ambos; y del que. habló Marcos Llorente en rueda de prensa.

“Lamine no necesita mucha ayuda, y a veces es peor porque le llevas un jugador más. Es el que marca las diferencias”, explicó el jugador del Atlético de Madrid y la selección española.

Eso sí, el hecho de que Pedro Porro ocupase la banda derecha en la goleada a Arabia Saudí le postula por delante de Marcos Llorente, a tres días de los dieciseisavos contra Austria, para ser titular.

Un once continuista que Luis de la Fuente va perfilando con el paso del torneo.