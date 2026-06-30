Fútbol Internacional
30 de junio de 2026 a la - 00:01

1-1. Alemania y Paraguay definen en los penaltis el pase a octavos

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Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Alemania y Paraguay igualaron 1-1 al término del tiempo reglamentario y del alargue de 30 minutos y definirán el pase a octavos de final del Mundial 2026 en la tanda de penaltis.

Por EFE