Bosnia mide el hambre de Estados Unidos

Para el equipo de Mauricio Pochettino llega la hora de la verdad. Un cruce sin vuelta atrás contra una Bosnia y Herzegovina que se ganó con sangre y sudor el mejor resultado deportivo de su historia.

Eliminó a Italia en la repesca mundialista del pasado abril tras pasar por la tanda de penaltis y salió como mejor tercera del grupo B en el que compitió con Suiza y Canadá.

Con el delantero Edin Dzeko al frente, un veterano que, a sus 40 años, vive esta Copa del Mundo como premio a una extraordinaria carrera, Bosnia y Herzegovina pondrá a prueba el carácter de la selección estadounidense.

Bosnia y Herzegovina demostró personalidad y corazón en la fase de grupos y llega a dieciseisavos de final como posible 'tapada'.

Estados Unidos ha comenzado de la mejor manera su camino en 'su' Mundial. Arrolló 4-1 a Paraguay, que acaba de dar la sorpresa ante Alemania en dieciseisavos, y ganó con autoridad a Australia 2-0 antes de caer, ya segura de ser líder de grupo, en la tercera y última jornada contra Turquía en un partido en el que rotó a sus titulares.

Pochettino no escondió su malestar en rueda de prensa cuando fue cuestionado sobre si ese revés podía cambiar la dinámica del torneo estadounidense.

El argentino destacó que su equipo avanzó como primero de grupo, el máximo objetivo que se había puesto en la fase inicial del torneo.

Ante Bosnia y Herzegovina, Folarin Balogun recuperará su plaza como número 9, acompañado con toda probabilidad por Christian Pulisic, que volvió a tener minutos ante Turquía tras sufrir un problema físico contra Paraguay.

Weston McKennie, un centrocampista que garantiza gran equilibrio en el centro del campo, volverá a jugar en la línea de tres cuartos, protegido por Tyler Adams.

En el lateral volverá a competir Alex Freeman, talentoso jugador del Villarreal que anotó un gol en el 2-0 endosado a Australia.

El ganador del Estados Unidos-Bosnia Herzegovina se medirá en octavos con la vencedora del duelo entre Bélgica y Senegal.

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun, Christian Pulisic.

Bosnia: Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.